На перевоспитание к Коляну попадает дерзкий, хамоватый гопник, ученик ПТУ Гарик Соловьев. О том, насколько успешно будет Колян справляться со своей новой ролью, а также обо всех самых важных событиях нового сезона, рассказала актриса Зоя Бербер.

– Чем Лера будет заниматься в новом сезоне? Есть инфа, что они с Коляном запланировали второго ребенка?

– Семья растет, развивается, отношения у Коляна и Леры, можно сказать, отличные, поэтому у Леры созрел план – все успеть пока молодая, в том числе и родить второго ребенка. И все к этому располагает. Процесс в этом сезоне получился у них слишком серьезный и все это в подробностях будет показано. Ну не прямо все, конечно… (Смеется.) В общем, линия Коляна и Леры будет очень интересной и многим знакомой. Особенно нашему поколению, большинство представителей которого сейчас являются молодыми родителями.

– А ты сама не задумываешься о втором ребенке?

– Чуть позже, но если честно, то периодически задумываюсь. После рождения первого ребенка, через пару-тройку лет, все начинают об этом подумывать. Конечно, чтобы не пропадала мебель, одежда, настроение. (Смеется.)

– А может быть, Лере просто стало скучно с занудным депутатом?

– Нет, не скучно. Наоборот, Коля наконец-то достиг того уровня, когда можно развивать и расширять семью. Он достойный папа, и создается картинка – а-ля «Идеальная семья»: папа – добытчик, мама – красавица (саму себя не похвалишь – никто не похвалит), сыночек старший растет, и вот теперь бы еще младшенькую.

– Неужели Колян стал добытчиком и больше не будет висеть на шее у Иваныча?

– А как же. Он теперь депутат: деньги, связи.

– Но в связи с появлением нового персонажа Коле вроде бы не до второго ребенка?

– Да, Коля в новом сезоне становится кем-то вроде куратора. Он будет помогать исправляться современной молодежи, и у него появляется Гарик. Удивительный мальчишка: и как персонаж, и как актер. Очень хороший мальчик, он как-то быстро влился в нашу киношную семью и мне эта история очень нравится. С нетерпением жду старта сезона, чтобы все посмотреть. Гриша (актер Григорий Трапезников, исполнитель роли Гарика) сам родился неподалеку от Перми и уже поэтому стал своим, корни-то наши. И еще он очень любил наш сериал и когда-то даже отправлял что-то вроде заявки на участие в «Реальных пацанах». Но она осталась незамеченной, он благополучно обо всем забыл и уже после этого все случилось.

– В кадре он очень сильно напоминает молодого Коляна.

– Насколько мне известно, актера на эту роль очень долго искали. Но подбирали не столько внешнюю схожесть с Колей, сколько его настроение, манеру, отношение к жизни.

– Справляется ли Колян со своей новой ролью?

– Сказать, что справляется, вряд ли. Скорее и у него, и у Гарика проходит взаимное обучение.

– Что происходит у тебя в жизни, как твое творчество?

– У меня все просто: семья и театр. Недавно выпустили спектакль «Калигула» в Московском губернском театре – это пластический спектакль, а пластика – мой конек. На данный момент я сотрудничаю с фондом Сергея Безрукова и участвую в постановках. Репетирую, и в будущем меня ждут гастроли с «Калигулой». Благодаря универсальному языку пластики, танца, этот спектакль можно показывать не только в России, но и за рубежом. В нем нет ни единого слова и все построено исключительно на психофизике. Люди по всему миру выражают похожие эмоции: одинаково боятся, радуются… Глаза и тело реагируют на эмоции одинаково. Получилась очень крутая история.

– Это какое-то новое слово в искусстве?

– Постановки режиссера Сергея Землянского нельзя однозначно отнести ни к балету, ни к драме. Это пластическая драма, поэтому, когда его хотят выдвинуть на «Маску», то не знают в какую категорию отнести. Пожалуй, это отдельное направление, но все, кто приходят на спектакль со скепсисом, мол, ладно, посмотрим на ваш пластический театр, уходят в полном восторге. У зрителей складывается ощущение, что они попали в какой-то транс.

– «Реальным пацанам» уже больше семи лет. С каким настроением ты приступаешь к съемкам каждого нового сезона? Не приелось?

– Я очень люблю «Реальных пацанов» и с удовольствием готовлюсь к каждому новому сезону, переживаю, когда, как мне кажется, сцена получилась не такой смешной, как хотелось бы.

– А ты не пытаешься вносить на ходу свои правки?

– Свой вариант предложить сложно, на площадке находится столько светлых голов и умов. Я переживаю еще на этапе сценария, когда читаю текст, не все шутки понимаю и искренне желаю, чтобы было максимально смешно, интересно, трогательно. И я думаю, что это хорошо, значит я болею, переживаю за проект. Я живу этим проектом.

– И самый любимый вопрос для всех молодых мам-актрис: как удается совмещать две сложные роли?

– Я бы не сказала, что у меня в профессии большая занятость, поэтому мне несложно справляться. В помощниках у нас папа, бабушки, дедушки, няня, все на подхвате, поэтому проблем нет. График как-то выстроился.

– Не изменился ли у тебя образ жизни, после того как ты стала мамой?

– Я стараюсь раньше засыпать и раньше ложиться. Не скажу, что всегда получается высыпаться. Если выстраиваются какие-то гастроли, то делаю все возможное, чтобы мое отсутствие в доме было не более трех дней. Если больше, то я начинаю скучать, переживать. И вообще, я же мама, которая любит все контролировать.

– Раз любишь все контролировать, значит ты в семье главная?

– Нет, но мне позволяют так думать. (Смеется.)

– Прошлый сезон пацанов был депутатским, а как бы ты охарактеризовала новый сезон?

– У меня несколько вариантов. Когда мы записывали заставку нового сезона, моя героиня отдельно произносила такой текст: «Утырок утырком погоняет». А второй вариант, «Посмотри, Коля, на себя со стороны».

БЛИЦ-ОПРОС

Любимая книга: в данный момент читаю «Левиафан» Бориса Акунина. Из последнего, что мне понравилось – это «Мемуары гейши». Удивительно, сначала я посмотрела фильм, а теперь читаю книгу. Обычно все происходит наоборот, но у меня получилось так и от того книга не стала менее интересной.

Любимая музыка: рэп, джаз, блюз. Здесь все банально — я фанатею от собственных друзей, это группа «25 17», «Триада».

Любимое блюдо: макароны. Причем безо всего, просто сваренные. Чтобы у меня поднялось настроение, нужно просто сварить макароны в подсоленной воде.

Любимое место отдыха: хотелось бы поехать туда, где я ни разу не была. Это, практически, весь земной шар. А вернуться я хотела бы в Бразилию.

«Реальные пацаны», новый сезон, с 13 марта в 20.00 на ТНТ.

Фото: http://www.kino-teatr.net/kino/art/serial/2896/