Сразу шесть брендов региона вошли в топ-100 национального рейтинга

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», составляющие ежегодный Национальный туристический рейтинг, провели новое масштабное исследование с целью выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды.

Участие в экспертной проверке на узнаваемость и привлекательность приняли более тысячи региональных брендов.

Отрадно, что сразу 6 брендов региона-33 попали в сотню лучших. В их числе, маршрут «Золотое кольцо России» (Владимир и Суздаль), маршрут «Малое Золотое кольцо Владимирской области», гусевское стекло, Успенский собор, медовуха и Муром, известный в первую очередь, как родина Ильи Муромца.

Примечательно, что даже культурная столица России – Санкт-Петербург – представлена в рейтинге лишь пятью популярными объектами.

Данный рейтинг готовился несколько месяцев. Организаторы подчеркивают, что подобного исследования в России еще не делалось. Это первая попытка собрать в одном месте все то лучшее, известное, узнаваемое, чем гордится каждый регион.

«Народные промыслы, объекты показа, гастрономические бренды, туристические маршруты и уникальные мероприятия – мы предложили региональным департаментам по туризму самостоятельно определить, что они «продвигают» и что считают «визитными карточками» своих территорий, – пояснил генеральный директор Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», руководитель проекта «Национальный рейтинг» Арсен Аристакесян.

Фото: http://www.photosight.ru/photos/5284081/