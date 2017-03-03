Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Союз» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании г. Владимир.

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе, по причине не указания им показателя товара.

По мнению заявителя спорный показатель не является по своей сущности необходимым показателем товара, в связи с чем ООО «Союз» не указало данный показатель в своей первой части заявки.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Союз» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.