Пенсию за 8 марта почта принесёт раньше

Остальные учреждения выдадут деньги в срок

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Отделение ПФР по Владимирской области сообщило о доставке пенсий и иных социальных выплат в праздничный день марта – Международный женский день.

Так, доставка пенсий и иных социальных выплат  подразделениями «Почты России» будет осуществляться следующим образом: за 8 марта – 6-7 марта 2017 года. Кредитные учреждения будут работать без изменений.

Однако в региональном ПФР обращают внимание, что возможны изменения графика выплаты пенсий и иных социальных выплат в отдельных территориях Владимирской области.

Фото: http://vnssr.my1.ru/news /?page3427

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