Пенсию за 8 марта почта принесёт раньше

Отделение ПФР по Владимирской области сообщило о доставке пенсий и иных социальных выплат в праздничный день марта – Международный женский день.
Так, доставка пенсий и иных социальных выплат подразделениями «Почты России» будет осуществляться следующим образом: за 8 марта – 6-7 марта 2017 года. Кредитные учреждения будут работать без изменений.
Однако в региональном ПФР обращают внимание, что возможны изменения графика выплаты пенсий и иных социальных выплат в отдельных территориях Владимирской области.
Фото: http://vnssr.my1.ru/news /?page3427
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