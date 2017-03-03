Экс-начальник Александровской полиции вновь попался на воровстве

Во Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Александровскому району.

45-летнего полковника полиции Андрея Володина подозревают в присвоение бюджетных средств.

Установлено, что экс-начальник в конце 2014 года дал своим подчиненным указание подать рапорты о выделении им материальной помощи из фонда экономии. Они также должны были расписаться в ведомости о том, что деньги поступили им на карточку. Все выделяемые средства – а это 495 тысяч рублей, Володин присвоил себе.

В феврале 2017 года по материалам Следком начал расследование.

Ранее в отношении Володина было возбуждено уголовное дело по схожему делу почти на 500 тысяч рублей.

Фото: http://33strausa.ru/jiteli/7188-наша-задача-—-чтобы-граждане-были-спокойны.html