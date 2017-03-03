Деньги дольщиков обеспечили строителей работой

По данным Владимирстата, в январе текущего года на территории области введено в эксплуатацию 25,6 тысяч квадратных метров жилья (237 квартир). Почти весь этот объем дали индивидуальные застройщики – так официально называют дольщиков, вкладывающих свои или заёмные средства в строительство (речь преимущественно идёт о многоэтажном жилье – индивидуумов, лично кладущих кирпичи – подавляющее меньшинство).

Во Владимире силами и средствами индивидуальных застройщиков за один только месяц построено 1,4 тысячи квадратных метров жилья, а в Гусь-Хрустальном – тысяча «квадратов».

В прошлом году в целом по области были сданы 655 тысяч квадратных метров жилья, половина из них – за счет индивидуальных застройщиков. Сейчас, как мы видим, соотношение изменилось в пользу последних – они «сделали» почти всю статистику.

Кстати, Росреестр также наблюдает положительную динамику в долевом строительстве. За 2016 год участники долевого строительства оформили 4 967 прав собственности на жилые помещения, что на 14% больше показателей предыдущего года.