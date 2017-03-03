Владимирский предприниматель попался на воровстве электричества

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Основанием для этого явилось заявление директора владимирской компании, поступившее в полицию. Установлено, что подозреваемый, не имея договорных отношений с поставщиком электроэнергии, самостоятельно осуществил незаконное подключение к линии электропередач хозяйственного помещения, в котором занимался предпринимательской деятельностью по производству автомобильных багажников.

В течение года мужчина пользовался незаконно подключенной электроэнергией без ее учета. Объем бездоговорного потребления электроэнергии составил 127 021 кВт.ч., в результате чего злоумышленником причинен особо крупный ущерб в сумме 1 330 000 рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Сообщается, что мужчине может грозить наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей

Фото: http://newstracker.ru/news/ekonomika