Житель Владимира поручкался с Лениным в революционном проекте НТВ

Владимирский журналист, актер, диктор, видеограф Вячеслав Ахмедяров вернулся со съемок проекта, посвященного Октябрьской революции 1917 года. В исторической реконструкции, созданной для телеканала НТВ, он исполнил роль русского философа, писателя и публициста, сторонника Белого движения Ивана Ильина.

Авторы проекта представили оценки событий 1917 года в России, озвученные сто лет назад видными политическими деятелями тех лет. За одним столом в старом особняке на Покровке они собрали революционный бомонд: Владимир Ульянов-Ленин, первый председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР, Павел Милюков (министр иностранных дел Временного правительства), Александр Гучков (председатель III Государственной думы (1910-1911)), Владимир Пуришкевич (политический деятель, монархист, черносотенец, один из убийц Григория Распутина), Юлий Мартов (революционер-меньшевик), Василий Розанов (публицист, философ), Мария Спиридонова (революционер), Нестор Махно (анархист), Иван Щегловитов (министр юстиции Российской империи (1906-1915)).

– Теперь могу сказать: «Я Ленина видел», актер на его роль был подобран идеально, один в один Ильич, – смеется Вячеслав. – Во время кастинга нас отбирали по внешнему сходству, поэтому среди нас было много актеров с бородой. Ну, а если только ее не хватало – то в дело вступали гримеры. До приглашения на съемку, если честно, я и не подозревал о сходстве с Иваном Александровичем. Но потом посмотрел фотографии, да, действительно, похожи. Мне на съемках только наложили тон, подчеркнули глаза – специального грима не потребовалось. Там не было медийных актеров, мега-знаменитых, таких, как Ефремов, Безруков или Меньшиков. Но собралась отличная компания опытных мастеров сцены, многие из которых имели солидную фильмографию. И вместе мы провели интересный съемочный день.

Он отмечает тщательность, с которой авторы проекта воссоздали атмосферу, антураж, костюмы, головные уборы, прически. Использовались и раритетные аксессуары – котелки, платки, пенсне, очки, шпильки, старинная пишущая машинка, фотоаппарат с объективом-гармошкой… Камера скользила от общего плана к крупному. По команде режиссера присутствующие замирали в статичных позах, которые надо было самим придумать. Делали живой стоп-кадр. В театральной студии такое упражнение называется живой скульптурой. Для подобных сцен пришлось вспомнить все актерские навыки: умение владеть телом да еще при этом смотреть в застывшие глаза партнера и не моргать.

Каждый из актеров произносил свою реплику – они были взяты из реальных трудов или статей политических деятелей. Вячеславу досталось известное высказывание Ильина: «Русская революция подготовлялась людьми сильной воли, но скудного политического разумения и доктринерской близорукости». Очевидно, что в подобной компании (истинные ленинцы плечом к плечу с махровой контрой) плюрализм мнений по поводу революционных событий проявился исключительно ярко.

А в перерывах между съемками, как говорит Вячеслав, «ровесники Октября» сыпали остротами, учитывая специфику революционного момента.

– Была очень творческая и актерская атмосфера, – рассказал он. – Задал тон «господин Милюков» с усами и в котелке. «Пуришкевича» пытали, зачем он Распутина убил, подтрунивали над Лениным со стенографисткой. Ну и прочие буржуйские разговорчики вели, обстановка-то обязывала.

Закадровый текст реконструкции скорее всего будет читать популярнейший мастер озвучки – Сергей Чонишвили. К монтажу авторы намерены приступить в ближайшие дни. Точная дата премьерного показа пока держится в секрете, но покажут Ленина и К уже этой весной.

На фото – образы персонажей событий 1917 года: