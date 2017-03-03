Сельским домам культуры – внимание и поддержка

Особое внимание он уделил работе с учреждениями культуры региона.

На одной из встреч к Григорию Аникееву обратились руководители районных домов культуры с просьбой поддержать учреждения компьютерной техникой. Она необходима им для проведения мероприятий, организации работы клубов и кружков по интересам. Ведь именно ДК являются центром культурной жизни в небольших населенных пунктах региона. С помощью компьютеров можно общаться, обмениваться опытом, искать необходимую информацию в Интернете.

Всего по решению депутата в районные ДК будет передано 80 компьютеров. Технику уже получили дома культуры Юрьев-Польского и Кольчугинского районов.

В селе Большое Кузьминское местный Дом культуры с удовольствием посещают и дети, и взрослые. Особенной популярностью у школьников пользуется театральная студия. Со своими спектаклями ребята выступают на различных конкурсах и, конечно, радуют постановками односельчан.

– У нас много планов и проектов, – рассказывает режиссер детской театральной студии

Анастасия Захарова. – Впереди 8 Марта, День Победы, День матери. Потом мы подготовим от четный концерт, поставим кукольный спектакль, готовим мероприятия к Дню экологии. У нас очень насыщенная жизнь.

С удовольствием приходят в ДК и взрослые. Когда-то они и сами посещали здесь кружки, занимались художественной самодеятельностью. А сегодня они приводят сюда своих детей и внуков. Отношение к истории здесь трепетное. В фотографиях, которые бережно хранят сотрудники ДК, можно проследить историю целых поколений жителей села. Теперь фотографии можно будет оцифровать и хранить в электронном архиве. Это удобно и останется на долгие годы.

– Без Интернета, без компьютерной графики работать сегодня невозможно, – говорит директор Большекузьминского ДК Елена Малинина. – Современное общество, современные дети требуют новых подходов к работе. Поэтому компьютерные технологии – это требование сегодняшнего дня. И очень здорово, что Григорий Викторович поддерживает такое социально значимое направление, как работа домов культуры, особенно в сельской местности.

В скором времени компьютерную технику для работы получат также дома культуры Киржачского, Петушинского, Судогодского и других районов области.

– Организация досуга на селе, особенно подрастающего поколения, – одна из к лючевых задач, которая требует особого внимания. Уверен, что оснащение учреждений культуры персональными компьютерами поможет активным и талантливым людям Владимирской области проявить себя, с пользой провести свое свободное время и самореализоваться, – отметил депутат Госдумы Григорий Аникеев.