Строители вышли на дальние позиции «Патриарших садов»

Патриаршие сады – единственный проект, которому за последние годы так повезло с бюджетным финансированием. Третий год ведется реконструкция комплекса, и каждый сезон на суд горожан представляются новые объекты.

Сейчас в рамках третьего этапа реконструкции строятся конференц-зал, учебный корпус, новая теплица (на месте старой сделают грот со смотровой площадкой) и оранжереи – всё же на базе «Патриарших садов» занимается городская станция юннатов, и комплекс важен как образовательное учреждение, а не только как место отдыха.

Все эти постройки находятся на одной отдаленной площадке – там, где раньше были полуразрушенные заброшенные кирпичные корпуса. Добраться до них проще по дорожке, ведущей от водонапорной башни. Отсюда открывается шикарный вид на город, на что и рассчитывали проектировщики. Они запланировали установить в конференц-зале огромные стеклянные окна, откуда будут видны древние соборы и мост через Клязьму с разноцветной подсветкой.

В перспективе областные и городские власти смогут здесь устраивать различного уровня мероприятия. Конференц-зал рассчитан на 200 человек, в нем есть буфет и комнаты отдыха. Кстати, именно конференц-зал построен первым. «Коробка» уже стоит, крыша готова.

А вот у учебного корпуса, рассчитанного на 75 человек, пока возведены только стены. Но строители работают ударными темпами, максимум через месяц крыша тоже будет готова. Аккурат между двумя объемными зданиями разместятся оранжерея и теплица. Время для их строительства еще есть, ведь полностью объекты планируют сдать в 2018 году.

До этого, в рамках первого и второго этапа реконструкции, были переложены коммуникации, благоустроены лестницы и дорожки на территории Патриарших садов, а также проведено новое наружное освещение и поставлены стилизованные фонари. Гулять обновленными аллеями садов стало одно удовольствие.

В прошлом году построили и запустили два фонтана – многоступенчатый настенный и пешеходный многоцветный. Одновременно с ними на месте старой беседки возвели открытую веранду, так называемую перголу, а за ней благоустроили прудик, очень похожий на натуральный лесной водоем.

Сразу после помпезного запуска этих объектов цены на экскурсии и свадебные прогулки выросли. Но удалось сохранить льготы. Например, входной билет для взрослого стоит 150 рублей, а для школьников – 50. Разве что свадебная прогулка все-таки «кусается» – 4000 рублей за час.