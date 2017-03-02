Юных владимирцев отправят к знаниям по гаджету

Владимирская область наряду с Ханты-Мансийском автономным округом, Ульяновской и Новгородской областями вошла в число пилотных регионов по созданию новых условий и моделей повышения доступности образования. Соответствующее соглашение было подписано во время инвестиционного форума «Сочи-2017».

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в рамках проекта будет создано мобильное приложение, с помощью которого каждый житель Владимирской области сможет увидеть карту образовательного пространства своего муниципалитета и выбрать ту образовательную программу, которая более всего интересна и наилучшим образом подходит ребенку.

Это касается, в первую очередь, учреждений дополнительного образования. Таких, например, как недавно созданный во Владимире детский технопарк «Кванториум-33». Здесь дети занимаются по пяти направлениям – «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум» и «Робототехника». Причём, эти направления были выбраны не случайно, а на основании изучения потребностей 33-го региона в кадрах для высокотехнологичного производства.

Фото: http://somethingforkelly.org/wp-content/ uploads/2016/03/children-social-media.jpg