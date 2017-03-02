Из владимирского приюта пропали две сестры

Полиция просит помощи в установлении местонахождения несовершеннолетних детей – 5-летней Миранды Бурлуцкой и ее сестры 13-летней Дианы Бурлуцкой.

Девочки – воспитанницы Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. По данным пресс-службы регионального УМВД, они пропали без вести 27 февраля текущего года.

Сообщается также, что разыскиваемые, предположительно, увезены на неизвестном автомобиле. Девочки могут находится на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тамбовской областей.

Правоохранители просят всех, кто что-то знает об их местонахождении, сообщить об этом инициатору розыска в ОУР УМВД России по Владимирской области по телефону 8-904-650-06-88 или в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру по телефону 8(4922)32-64-05.