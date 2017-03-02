Во Владимире заработало радио «Энерджи» (NRJ)

Радиостанция входит в медиа-холдинг «АБИ-Медиа», объединяющий известных игроков медиапространства региона-33 – радиостанции «Авторадио-Владимир» и «Юмор-ФМ», телеканал «Мир-ТВ», газету и сайт «Призыв», а также интернет-ресурсы «ВИП-новости», «Новости 33».

Зона уверенного покрытия сигнала «Энерджи-Владимир» (NRJ) – город Владимир и близлежащие населенные пункты в радиусе 40 км. Для справки: радио ENERGY (NRJ) – один из самых авторитетных и известных брендов мировой радиоиндустрии, созданный французским холдингом NRJ GROUP. Радиостанции под брендом ENERGY (NRJ) вещают более чем в 20 странах, от России до Канады, и считаются законодателями музыкальной моды.

В России Радио ENERGY, открытое ГПМ Радио в партнерстве с NRJ GROUP, успешно работает с 2006 года. Станция является неотъемлемой частью мировой молодежной культуры, отражением ценностей, вкусов и предпочтений молодежи. С Радио ENERGY активно сотрудничают самые актуальные звезды современной музыки.

Радио ENERGY стало в России настоящим трендсеттером, влияющим на формирование вкусов, взглядов, предпочтений и стиля жизни современной молодежи и взрослых.

Станцию слушают активные, прогрессивные и целеустремленные люди, живущие в ритме большого города, полные энергии, сил и эмоций, знающие толк в хороших вещах и умеющие получать удовольствие от жизни.

Фото: http://tikomix.my1.ru /_ph/15/945427283.jpg