Вязниковский «человек-паук» проникал в гаражи через крыши

В пресс-службе регионального УМВД сообщили о завершении расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Вязников. Ему предъявлено обвинение в совершении одиннадцати краж из гаражей, расположенных на территории города Мурома и Муромского района.

Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый, повреждая крыши, незаконно проникал в гаражи и похищал имущество владельцев. Среди похищенного – автомобильные колеса, электроинструменты, строительный инструмент, бытовые предметы. Злоумышленник нанес владельцам гаражей материальный ущерб на сумму свыше 250 000 рублей.

Житель Вязников был задержан оперуполномоченными уголовного розыска. Похищенное имущество молодой человек успел реализовать по заниженной стоимости.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://litcult.ru/news2/5737