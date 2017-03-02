Врач-эндокринолог отвечает на звонки «взвешенных людей»

Вопросы о профилактике ожирения владимирцы смогут задать по «телефону здоровья»

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В ближайший понедельник, 6 марта,  Областной центр медицинской профилактики проведёт очередную «горячую линию».

На этот раз на вопросы жителей области врач-эндокринолог Владимир Савинов.

Главный врач Городской больницы №4 города Владимира расскажет о профилактике ожирения,  – сообщает областной департамент здравоохранения.

Свои вопросы можно будет задать  по «телефону здоровья» (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

Фото: https://www.keymedic.ru/upload/medialibrary/ 2b1/2b15d54d290d34cca4fc7afdda88764c.jpg

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