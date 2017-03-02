Врач-эндокринолог отвечает на звонки «взвешенных людей»

В ближайший понедельник, 6 марта, Областной центр медицинской профилактики проведёт очередную «горячую линию».

На этот раз на вопросы жителей области врач-эндокринолог Владимир Савинов.

Главный врач Городской больницы №4 города Владимира расскажет о профилактике ожирения, – сообщает областной департамент здравоохранения.

Свои вопросы можно будет задать по «телефону здоровья» (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

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