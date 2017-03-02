Чиновник приподзакрыл глаза на незаконное строительство в Суздале

Суздальский городской суд вынес приговор в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Государственной инспекции по охране памятников культурного наследия Артема Крылова, – сообщает областная прокуратура.

Тот за взятку в 40 тысяч рублей приподзакрыл глаза (терминология из фильма «День выборов») на строительство объекта недвижимости в Суздале на охраняемой территории. Сотрудники ФСБ, следствия и органов прокуратуры на это дело глаза приподоткрыли, и в итоге суд оштрафовал чиновника на 1 миллион 200 тысяч рублей.

Чиновник, как резюмируется в пресс-релизе областной прокуратуры, признал свою вину.

Фото: https://mosregtoday.ru/upload/iblock/83e/2.jpg