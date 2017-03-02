Владимирцы задолжали за газ свыше 100 миллионов рублей

Долги населения Владимирской области за газ по состоянию на 1 февраля 2017 года достигли почти 113 млн рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 0,8 процента.

Как сообщает «Газпром межрегионгаз Владимир» , самые злостные должники, которые не платят за газ на протяжении нескольких месяцев, проживают в Александровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах. Задолженность этих потребителей достигла 40 млн рублей. Кроме того, рост неплатежей за газ наблюдается в Вязниковском и Гороховецком районах.

В списках территорий, где платежная дисциплина лучше всего, значатся Селивановский, Судогодский, Меленковский и Юрьев-Польский районы. Здесь уровень платежей за газ среди населения превышает 98%.

Между тем, газовики грозятся активизировать мероприятия по отключению абонентов-неплательщиков. Во всех районах Владимирской области при участии специалистов газораспределительной компании и службы судебных приставов-исполнителей пройдут рейды по адресам должников.

Кстати, в прошлом году от газоснабжения были отключены 1853 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых достигла почти 47 млн рублей. Более 3,8 тыс. абонентов оплатили долг на общую сумму в 23 млн рублей уже в ходе действий по отключению газоснабжения.

При этом абонентам-должникам всегда предлагается не доводить дело до отключений. В соответствии с законодательством за 20 дней им направляется уведомление о том, что в случае непогашения задолженности по истечении указанного срока подача газа будет приостановлена. Если за это время абонент не погасил задолженность, то ему приостанавливают подачу газа.

Фото: http://www.peterburgregiongaz.ru/ assets/images/soc_adv15.jpg