Большой воды во Владимире оракулы от погоды не предвещают

Основное внимание из года в год в области приковано к разливу Оки, Клязьмы, Нерли, а так же рек Содышка во Владимире, Пекша в Кольчугино, Важенки в Вязниковском районе и Унжи в Меленковском. В Гусь-Хрустальном следят за подъемом воды в водохранилище на реке Гусь, а в Муроме, кроме Оки, – на дамбах на ручье Вербовка в поселке Вербовский.

По предварительному прогнозу Роспотребнадзора в 2017 году в зонах возможных подтоплений на территории могут оказаться 1433 частных домовладения, расположенные в Вязниковском, Гороховецком, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах, округе Муром и городе Владимире. Общая численность населения, которая может оказаться в зоне подтопления 1464 человека, в том числе 68 детей.

При самом наихудшем сценарии развития половодья МЧС обычно говорит о возможном подтоплении 22-х населённых пунктов, а полностью отрезанными от «большой земли» могут оказаться 32 населённых пункта региона.

В городе Юрьев-Польском, к примеру, в зону подтопления попадают 23 дома. Это приблизительно 360 жителей, 2 канализационно-насосные станции, 2 электроподстанции. Также возможно подтопление 9 участков линий электропередач общей протяженностью до 6-ти километров.

Гороховец хоть и находится на правом высоком берегу Клязьмы, имеет несколько улиц, которые при интенсивном развитии половодья могут быть подтоплены.

В Собинке в период половодья в зону подтопления попадают несколько улиц в Больших и Малых Сокольниках – заречных микрорайонах этого районного центра.

Во Владимире, кроме обычных адресов паводка близ рек Содышка и Рпень, внимание приковано к Лыбедской магистрали, которой некоторые эксперты грозят потопом в весенние месяцы.

В зону подтопления периодически попадает часть поселка Боголюбова, железнодорожные и автомобильные мосты, поэтому, предваряя паводок, на реке Нерль вблизи посёлка будут проведены инженерные работы по чернению и распиловке льда.

Процесс чернения льда представлял собой нанесение на ледовую поверхность песка, который будет способствовать привлечению наибольшего количества солнечных лучей, а значит – более интенсивному таянию. Такая же процедура будет проведена и на других водоемах.

По прогнозу специалистов, активного половодья во Владимирской области не прогнозируется. Уровни рек, предположительно, достигнут показателей более низких, чем среднемноголетние. Метеорологи региона готовят точный прогноз половодья к 20-м числам марта. А обычно половодье в регионе начинается во второй декаде апреля.

Фото: http://volzhsk-city.ru/wp-content/uploads/2017/02/4040099993.jpg