Студентам предлагают работать, путешествуя

Молодым людям предлагают работу в июле и августе. Предполагаемые маршруты: Санкт-Петербург – Москва, Санкт-Петербург – Анапа и др. Можно путешествовать и при этом заработать 25-30 тысяч рублей в месяц.

Возраст будущего проводника – от 18 до 24 лет. Заявки принимаются до 30 марта.

Чтобы попасть в студотряд, нужно заполнить анкету в группе http://vk.com/sop.impuls, пройти обучение и медицинскую комиссию, собрать вещи и отправиться на лето покорять город на Неве.

Городской студенческий отряд проводников «Импульс» создан 11 января 2010 года. В настоящее время отряд насчитывает более 100 студентов, проехавших более двухсот тысяч километров и заработавших при этом почти шесть миллионов рублей.

Дополнительную информацию можно узнать в управление по делам молодежи администрации города Владимира по телефону 53-33-33 и в официальной группе Вконтакте – “Студенческий отряд проводников “ИМПУЛЬС” – http://vk.com/sop.impuls

Фото: https://vk.com/albums-25510399?z=photo-25510399_432667140%2Fphotos-25510399