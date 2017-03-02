«ОСВАР» наставит Вязникам фонарей

Опытная партия из таких светодиодных энергосберегающих фонарей, которую производитель – завод «ОСВАР» фактически подарил городу, в прошлом году была установлена на улице Некрасова в юго-восточной части города и зарекомендовали себя хорошо – фонари освещают отлично и не перегорают.

Затем пришел черед имевшей славу «темного места» улицы Хорохонова в том же микрорайоне, где горэлектросеть при замене старых проводов несущих линий установила новый СИП, а заодно было решено смонтировать 22 новых светильника от «ОСВАРа». Эти работы уже выполнены, и теперь вечером данную улицу просто не узнать – там наступило казавшееся несбыточным светлое будущее – в буквальном смысле, но пока лишь в отдельно взятом месте.

Уличные светильники с вязниковской маркой при мощности 100-110 Вт дают освещенность, соответствующее стандартной ртутной лампе мощностью 250 Вт. При этом «ОСВАРовский» светильник стоит 4000 рублей, а аналоги обходятся по 5000-6000 рублей. При этом завод производитель дает гарантию на свою продукцию сроком на 5 лет. В течение этого времени завод обязуется ремонтировать и менять вышедшие из строя светильники за свой счет.

Неудивительно, что столь привлекательные характеристики и условия сделали светильники «ОСВАРа» очень привлекательными для вязниковских властей, которым требуется большое количество уличных светильников для замены старых фонарей и установки новых, причем не только в городе, но также в поселках и крупных селах района. Специалисты подсчитали, что затраты на новые светильники от «ОСВАРа» окупаются всего через полтора-два года после их эксплуатации за счет снижения затрат электроэнергии и более длительному сроку службы ламп.

Как проинформировал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, уже сейчас подготовлена вся необходимая конкурсная документация на закупку 1000 светодиодных уличных фонарей, и совсем скоро соответствующая заявка будет размещена на официальном сайте госзакупок.

Всего же к 2020 году в Вязниках и Вязниковском районе планируется установить не менее 3000 новых уличных светодиодных энергосберегающих фонарей. И «ОСВАР» с выгодными параметрами и себестоимостью своей новой продукции имеет все шансы получить муниципальные контракты на поставку таких светильников.

От такой перспективы выиграть могут, прежде всего, сами вязниковцы. Их улицы станут более светлыми в темное время суток, а на крупнейшем промышленном предприятии Вязников при переходе на массовый выпуск светодиодных энергосберегающих уличных фонарей могут появиться десятки новых рабочих мест.

Фото: http://www.тендер.kz/upload/iblock/ab1/ ab149ecc4275cdf955fc236d14eb55ad.jpeg