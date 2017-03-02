Громкая спортивная победа

Александр Кузьмин – воспитанник спортивного центра «Милосердие и порядок», открытого в Кольчугино в 2011 году по решению депутата Госдумы Григория Аникеева.

Молодой человек начал тренироваться здесь в 2014 году. До этого он самостоятельно занимался физической подготовкой, а потом увлекся армрестлингом и вскоре стал показывать достойные спортивные результаты. И вот такое большое достижение – победа на чемпионате России.

На соревновании, которое прошло в Подмосковье, Саша завоевал три золотые медали, выполнил нормативы для присвоения разряда мастера спорта и вошел в состав сборной страны. Таким образом, Александр Кузьмин стал первым во Владимирской области чемпионом первенства России по армрестлингу среди юниоров до 18 лет в весе до 80 килограммов.

– Я сразу увидел в Саше огромный потенциал, – рассказывает тренер Александра Юрий Битков. – Он демонстрировал отличную физическую подготовку. Рос на глазах. Сегодня даже я не всегда могу его побороть. Физически он готов сильнее, чем многие взрослые спортсмены.

На первенство России в подмосковное Протвино съехались более 700 спортсменов из 44 регионов нашей страны. Конкуренцию Саше составили 22 армрестлера, которые стали лучшими по итогам региональных турниров. Чтобы получить звание мастера спорта, нужно в своей весовой категории побороть минимум десятерых спортсменов. Александр же стал лучшим среди 22 участников.

Недавно Саше исполнилось 18 лет. Сам он очень скромный: о победах говорить не любит, считает, что его дело – тренироваться, а не хвастаться медалями. Сейчас молодой человек готовится к чемпионату Европы по армрестлингу, который пройдет в Польше в апреле. И у него есть все шансы на победу.

– Свою жизнь я хочу связать со спортом, – рассказал Александр. – Сначала я хочу добиться высоких результатов, стать профессиональным спортсменом, а потом – тренером.

Возможно, Александр придет работать именно в спортивный центр «Милосердие и порядок», который для него и многих кольчугинских ребят давно стал вторым домом.

– Такие спортивные центры – это глоток воздуха для наших детей, – говорит Юрий Битков. – Бесплатные занятия, отличные условия, современные тренажеры… Все это, безусловно, способствует отличной подготовке спортсменов. Мы очень ценим, что Григорий Викторович Аникеев открыл в нашем городе такой спортивный центр. Это очень важное и нужное дело. Благодаря этому очень много детей могут заниматься любимыми видами спорта, проводить свое свободное время с пользой для здоровья и добиваться высоких спортивных результатов.

Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ, председатель ВПОО «Милосердие и порядок»:

– В нашей области очень много талантливых и одаренных детей. Наша общая задача – государства, общественности, родителей, педагогов – предоставить ребятам все условия для роста и развития, поддержать старания ребят в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. И сегодня мне очень приятно поздравить нашего воспитанника Александра Кузьмина с первой победой на всероссийских соревнованиях. Пусть его успех станет примером для ребят, которые делают первые шаги в мире спорта, вдохновит на новые свершения.

Бесплатный спортивный центр «Милосердие и порядок», созданный по решению депутата Госдумы Григория Аникеева, работает в Кольчугине с 2011 года. На постоянной основе там занимаются более 600 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Спортсмены регулярно участвуют в региональных и всероссийских турнирах, занимают призовые места на престижных соревнованиях.