Сербов накормили огуречным вареньем и покровскими пряниками

На 39-й Международной туристической выставке «Sаjam Turizma» в Белграде (Сербия) состоялась презентация стенда России, на котором регионы страны продемонстрировали свои туристические возможности.

В экспозиции были представлены Владимирская, Калужская, Вологодская, Московская и Ярославская области, а также Республика Коми.

Комитет по туризму администрации Владимирской области представил на выставке основные туристические возможности 33-го региона, православные сербы проявили большой интерес к нашим памятникам христианской веры, а также к «Малому Золотому кольцу Владимирской области».

На стенде России также прошел гастрономический час «Масленица», во время которого гости выставки смогли попробовать такие традиционные угощения регионов, как блины с красной и щучьей икрой, покровские пряники, суздальские огуречное варенье, медовуху и попкорн из гречихи, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что стенд России посетили Премьер-министр Республики Сербия Александр Вучич, Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия Расим Ляич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Чепурин и Торговый представитель России в Республике Сербия Андрей Хрипунов.

Фото пресс-службы областной администрации