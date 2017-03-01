21 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу, поступившую от ИП М. на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на поставку мясной продукции для нужд учреждений социального обслуживания Владимирской области.

По мнению заявителя, заявка победителя конкурса была неправомерно допущена конкурсной комиссией, ввиду несоответствия данной заявки установленным заказчиком требованиям конкурсной документации.

Представитель уполномоченного органа указал, что согласно протокола предквалификационного отбора от 01.02.2017, обе заявки участников закупки полностью соответствовали единым и дополнительным требованиям.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон, Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ИП М. по доводам, изложенным в ней, необоснованной