«Газовая лихорадка» пошла на убыль

В декабре прошлого года основной поставщик газа во Владимирской области – ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» разослал абонентам, не имеющим договоров на техническое обслуживание газового оборудования, уведомления. Послания ушли 125 тысячам жителям области.

Кампания наделала немало шуму. Потребителей предупреждали о возможном отключении газа из-за отсутствия договора. Первые рабочие дни после новогодних каникул стали горячими у сотрудников компании АО «Газпром газораспределение Владимир», которая является крупнейшей из специализированных организаций, осуществляющих техобслуживание газового оборудованияво Владимирской области. Для того чтобы очереди двигались быстрее, в офисах компании в несколько раз увеличили количество специалистов, заключающих договоры.

И вот спустя два месяца стало ясно, что усилия газовиков оказались не напрасными. По данным на 1 марта, уже около половины абонентов, получивших уведомления, пришли и заключили договор на ТО. В итоге сейчас их 468 тыс. 713 человек или около 83% от общего количества абонентов-потребителей газа. На начало кампании этот показатель был на уровне 69%.

Крупнейшая газовая служба региона сегодня увеличивает штат специалистов, чтобы провести техническое обслуживание новых и старых абонентов строго в рамках графика на нынешний год.

Есть хорошая новость и для тех, кто пока так и не дошел за договором на «газовое ТО». Сегодня ажиотаж заметно угас. Заключение договора занимает у посетителей не больше 12-15 минут. Между тем, напоминают газовики, угроза отключения газа в случае отсутствия у абонентов такого договора никуда не исчезла: законодательную норму, направленную на обеспечение безопасной эксплуатации населением газового оборудования, никто не отменял.