К 9 мая владимирские администрации закупят цветов на миллионы рублей

На электронной площадке госзакупок появилось с десяток контрактов на озеленение и поставку рассады для благоустройства улиц и площадей городов и поселков нашей области. Власти на местах торопятся купить саженцы, чтобы успеть их высадить к майским праздникам. Традиционно во Владимире цветники начинают пестреть уже в конце апреля.

Каждый год владимирские озеленители стараются внести что-то новое в обустройство клумб. Так, прежде мастера делали фигуры из цветов (павлина, ослика, вазу, контрабас), затем стали активно использовать различные подвесные кашпо и стойки. Получались эдакие цветочные фонтаны.

В этот раз решили поэкспериментировать с разновидностью цветов. Одни из первых на площадке госзакупок появился контракты на поставку пеларгонии. В народе этот цветок известен, как герань. Озеленители и раньше ее высаживали, но поштучно, а теперь заказали партии. Почти 760 тысяч рублей потратит мэрия на покупку 13 700 штук рассады пеларгонии. Выбраны четыре ключевых цвета: красная, белая, розовая и темно-розовая. Что любопытно, в контрактах герань называют однолетником, хотя на подоконниках в домашних условиях она цветет не один год.

Еще один интересный контракт выставила владимирская мэрия на весьма скромную сумму – 67,5 тысяч рублей. Но какие цветы! Многолетние розы, по 450 рублей за штучку. Специалисты выбрали два сорта: флорибунда Нина Вейбул красная и розовая флорибунда Кимоно. Примечательно, и в прошлом году мэрия не поскупилась на эти розы. Купили аж 1000 штук, внушительную часть партии высадили перед зданием администрации области.

Тогда розы стоили 480 рублей за штучку. Кое-что все же дешевеет. А к 9 мая городские центральные клумбы украсят «Анютиными глазками». На 320 тысяч рублей купят 20 тысяч штук рассады виолы самых разных цветов.

Муром готов потратить 220 тысяч рублей на украшение города на майские праздники. Тамошние власти свой выбор остановили на бегониях и петуниях.

Поселок Вольгинский торгует общий контракт на озеленение. Им до конца года хватит 475 тысяч рублей на покос газонов, формирование кустарников, посадку и поставку рассады бархатцев, петуний и цинерарии. Чуть меньше (339 тысяч рублей) вложит в цветочное преображение город Петушки. Помимо обустройства клумб денег хватит на покос травы и побелку деревьев.

Фото: http://randomoverload.org/ a-bunch-of-flowers