Завтрак – главная еда дня

Одни считают, что без него легко можно обойтись (в основном потому, что утром тело больше хочет спать, чем есть). Другие, наоборот, говорят, что завтрак – это главная еда дня. Съеденные за завтраком калории организм не прячет в бока на черный день, а перерабатывает. Поэтому завтрак – единственный прием пищи, когда худеющим можно наестся углеводов. Только не быстрых, вроде сладкого, а медленных – они водятся в картошке, макаронах, крупах и т.д. От калорийной картошки, значит, картошки отказываться не придется – и то хлеб!