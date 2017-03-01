Водитель-рецидивист сядет за пьянство

Суд уже оставлял мужчину без прав и назначал обязательные работы за вождение в нетрезвом виде

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В Киржаче пьяный водитель-рецидивист получил срок. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, – сообщает областная прокуратура.

Ранее суд уже признавал гр. Бобкова виновным в совершении аналогичного преступления.  Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Не смотря на это, житель Киржача, находясь в нетрезвом виде, 26 декабря 2016-ого и 2 января этого года управлял автомобилем и мотоциклом.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

Фото: http://gorodkirov.ru/ content/article/pyanyij- voditel-iz-falenok-popalsya- politsejskim-trizhdyi-za- god-20160720-0912

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