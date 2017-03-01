Рестораны Владимира подготовили праздничные сюрпризы

Город Владимир – на данный момент один из самых посещаемых и популярных среди других городов Золотого кольца. Помимо памятников белокаменной архитектуры, он прославлен тремя основными достопримечательностями Владимира, внесенными ЮНЕСКО в перечень всемирного наследия – это Успенский и Дмитриевский Собор, и Золотые Ворота.

Но Владимир славится не только своими уникальными достопримечательностями и многовековой историей. Он также знаменит своим гостеприимством, комфортабельными гостиницами и лучшими ресторанами во Владимире с разнообразной кухней.

И в честь череды праздников, среди которых и широкая Масленица, и День защитников Отечества, и Международный женский день, многие готовят незабываемые сюрпризы и подарки своим гостям.

Одним из таких мест является мультиразвлекательная гостиница Владимира «AMAKS Золотое кольцо», которая удобно расположилась в центре города всего в 5 км от вокзалов и имеет удобную транспортную развязку.

Изюминкой отеля Владимира «AMAKS Золотое кольцо» стала собственная сеть концептуальных ресторанов, среди которых:

Ресторан «Разгуляево» с просторным и уютным залом на 180 персон, в котором представлено разнообразное меню русской и европейской кухни. Благодаря своей вместимости, он подходит для проведения любых торжеств и от праздничных банкетов до романтического ужина тет-а-тет.

Ресторан «Восточная сказка» со своим шикарным и сказочным интерьером в традициях Востока с широчайшим ассортиментом восточных блюд и сладостей. Если вы мечтаете оригинально провести свой вечер и при этом вкусно поужинать, то это то самое место.

Ресторан «Супер Кузьмич», который славится своим культовым стилем русско-украинской кухни и интерьером театральных экспозиций, старинного антиквариата и сказочных вещей. Это заведение понравится любителям экзотики и старины.

Ресторан «San Remo», стилизованный под Италию с комфортным залом на 60 персон и изысканной итальянской кухней от шеф-повара заведения. Именно благодаря этому ресторану можно легко погрузиться в непередаваемую атмосферу Италии и провести незабываемый вечер со своим любимым человеком.

Также на территории отеля расположены:

Удобная охраняемая парковка на 200 мест.

Гостиничный комплекс с комфортными номерами с системой электронных замков.

Один из самых больших конференц-залов во Владимире на 330 мест.

Сюрреалистичное кафе «Дель Мар» с непередаваемо уютной атмосферой и незабываемо вкусным кофе.

Стрип-клуб для тех, кто любит острые ощущения и желает насладиться эстетической красотой пластики.

Американский пул и боулинг-клуб для любителей активного отдыха.

Сауна с бассейном для любителей здорового образа жизни и приятных компаний.

Коллектив «AMAKS Золотое кольцо» всегда рад приветствовать дорогих гостей и поразить ваше воображение не только вкуснейшими блюдами, но и высочайшим сервисом и индивидуальным подходом к каждому гостю. Каждый праздник, проведенный здесь, будет незабываемым!

Звоните и бронируйте столик прямо сейчас:

+7 (4922) 36-76-25

Адрес: ул.Чайковского, 27, г.Владимир.