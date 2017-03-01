Рестораны Владимира подготовили праздничные сюрпризы

Город Владимир – на данный момент один из самых посещаемых и популярных среди других городов Золотого кольца. Помимо памятников белокаменной архитектуры, он прославлен тремя основными достопримечательностями Владимира, внесенными ЮНЕСКО в перечень всемирного наследия – это Успенский и Дмитриевский Собор, и Золотые Ворота.
Но Владимир славится не только своими уникальными достопримечательностями и многовековой историей. Он также знаменит своим гостеприимством, комфортабельными гостиницами и лучшими ресторанами во Владимире с разнообразной кухней.
И в честь череды праздников, среди которых и широкая Масленица, и День защитников Отечества, и Международный женский день, многие готовят незабываемые сюрпризы и подарки своим гостям.
Одним из таких мест является мультиразвлекательная гостиница Владимира «AMAKS Золотое кольцо», которая удобно расположилась в центре города всего в 5 км от вокзалов и имеет удобную транспортную развязку.
Изюминкой отеля Владимира «AMAKS Золотое кольцо» стала собственная сеть концептуальных ресторанов, среди которых:
- Ресторан «Разгуляево» с просторным и уютным залом на 180 персон, в котором представлено разнообразное меню русской и европейской кухни. Благодаря своей вместимости, он подходит для проведения любых торжеств и от праздничных банкетов до романтического ужина тет-а-тет.
- Ресторан «Восточная сказка» со своим шикарным и сказочным интерьером в традициях Востока с широчайшим ассортиментом восточных блюд и сладостей. Если вы мечтаете оригинально провести свой вечер и при этом вкусно поужинать, то это то самое место.
- Ресторан «Супер Кузьмич», который славится своим культовым стилем русско-украинской кухни и интерьером театральных экспозиций, старинного антиквариата и сказочных вещей. Это заведение понравится любителям экзотики и старины.
- Ресторан «San Remo», стилизованный под Италию с комфортным залом на 60 персон и изысканной итальянской кухней от шеф-повара заведения. Именно благодаря этому ресторану можно легко погрузиться в непередаваемую атмосферу Италии и провести незабываемый вечер со своим любимым человеком.
Также на территории отеля расположены:
- Удобная охраняемая парковка на 200 мест.
- Гостиничный комплекс с комфортными номерами с системой электронных замков.
- Один из самых больших конференц-залов во Владимире на 330 мест.
- Сюрреалистичное кафе «Дель Мар» с непередаваемо уютной атмосферой и незабываемо вкусным кофе.
- Стрип-клуб для тех, кто любит острые ощущения и желает насладиться эстетической красотой пластики.
- Американский пул и боулинг-клуб для любителей активного отдыха.
- Сауна с бассейном для любителей здорового образа жизни и приятных компаний.
Коллектив «AMAKS Золотое кольцо» всегда рад приветствовать дорогих гостей и поразить ваше воображение не только вкуснейшими блюдами, но и высочайшим сервисом и индивидуальным подходом к каждому гостю. Каждый праздник, проведенный здесь, будет незабываемым!
Звоните и бронируйте столик прямо сейчас:
+7 (4922) 36-76-25
Адрес: ул.Чайковского, 27, г.Владимир.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.