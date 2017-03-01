Золотые ворота отчеканят на золотой монете

Памятная монета номиналом 20 тысяч рублей будет содержать 1, 75 грамм золото 999-й пробы. Ее тираж составит всего 50 экземпляров. Монету посвятят 10 финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

– Учитывая очень маленький тираж, можно предположить, что стоимость монеты будет намного превышать номинал в кругу нумизматов. Так, например, юбилейная десятирублевка «Грозный», выпущенная тиражом 100 тыс. экземпляров стоит на рынке около 15 тысячи рублей. А тут золотая монета, – пояснил “Призыву” работник антикварного интернет-салона Николай.

Напомним, в десятку финалистов кроме Золотых ворот Владимира вошли скульптура “Родина-мать зовет!”, Нижегородский кремль, Мамаев курган Волгограда и ряд других достопримечательностей России.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце нынешнего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.