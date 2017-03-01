На пожаре погибли два малыша

Следственными органами СК РФ по Владимирской области проводится доследственная проверка по факту гибели в Вязниковском районе двух маленьких детей на пожаре.

По предварительным данным, сегодня около 8 часов утра в деревне Козловка в частном домовладении возник пожар. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Установлено, что в доме проживала женщина и трое ее сыновей в возрасте 14-ти, 4-х и 3-х лет. Накануне к семье приехал свекор женщины помочь по хозяйству. Сегодня утром он покормил старшего внука, проводил его в школу-интернат и затопил в доме печь. Пока женщина с маленькими детьми спала в комнате, свекор решить подправить дымоход в бане, примыкающей к дому. Около 8 часов утра 4-летний ребенок разбудил маму и закричал «дом горит». Женщина выбежала в помещение бани, оставив маленьких детей в горящем помещении. Женщина с ожогами доставлена в местную клинику. Двое малышей погибли на пожаре от полученных сильных ожогов.

В настоящее время следователи и криминалисты СК России производят тщательный осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Следственного комитета, мать погибших малышей состоит на профилактических учетах.

Фото: http://vd-tv.ru/node/64784