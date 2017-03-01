Ура! Я всё делаю правильно!

Аритмия от несостоявшейся пробежки стучит в мое сердце.

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Пошла читать, что пишут умные люди. Итак, для похудения пробежка – это средство №1: она разгоняет кровь, раскрывает легкие и насыщает тело кислородным коктейлем? При этом за 30 минут бега сгорает не менее 300 ккал. Но пробежка противопоказана при ожирении, плохом состоянии сердечно-сосудистой системы, проблемах с позвоночником и суставами и при общей физической неподготовленности. Таким людям рекомендуют как раз-таки энергичную ходьбу. Ура, я все делаю правильно!

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