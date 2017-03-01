Дмитрий Анатольевич не в курсе

По информации Владимирстата, к началу февраля статус безработного имели 8,9 тысяч жителей области. Только за январь список существенно пополнился на 1388 человек, что на 2,3 % больше, чем в январе 2016 года. Эти цифры разнятся с недавним заявлением премьер-министра Дмитрия Медведева.

Напомним, что буквально накануне на Российском инвестиционном форуме в Сочи Дмитрий Анатольевич сообщил следующее: «Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей». По его мнению, ближайшие пять лет не будет роста безработицы, единственной проблемой на рынке труда останется дефицит квалифицированных кадров. Впрочем, можно предположить, что в целом в России ситуация с занятостью, действительно, выравнивается, ведь на фоне роста безработицы в конкретно взятой Владимирской области, значительное снижение численности не занятых трудоспособных граждан может наблюдаться в других регионах страны. Если это действительно так, то нам остается только порадоваться за эти самые «другие регионы».

Кстати, если сравнить предыдущие отчетные данные Владимирстата, то картина по безработным в регионе-33 еще более удручающая. Так, на начало декабря 2016 года статус безработного был оформлен у 8,2 тысяч человек. Выходит, за каких-то два месяца число безработных в области выросло аж на 700 человек.

Тем не менее, Владимирстат утешает, что порядка 70% трудоспособного населения в возрасте 15-72 лет (713,7 тысяч человек) все же заняты трудовой деятельностью. Еще свыше 30 тысяч человек, хотя и не работают, но регулярно обращаются в службы занятости, поэтому Владимирстат их вносит в отдельную группу – не занятых, но активно ищущих работу.

Фото: http://www.svpnews.ru/ news/archive/index/km.ru/24