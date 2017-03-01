Весна – время быть такой, какой хочешь!

А чтобы ценный опыт не пропал зря, берусь рассказывать о результатах и неудачах читателям “Призыва”. Психологи говорят, что перед тем, как взяться за важное дело, надо четко представить конечный результат и те чувства, которые он у тебя вызывает. Так вот, к началу лета я хочу весить 50 килограмм и талию в 60 сантиметров (ну ладно, вернемся к реальности, хотя бы 75). Полагаю, что когда дойду до цели, главным чувством будет чувство голода – впрочем, посмотрим!