Весна – время быть такой, какой хочешь!

Привет! Я Марина Сычева. Начиная с первого дня этой весны, я твёрдо решила - буду вести здоровый образ жизни. Вот так, ни много ни мало...

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 А чтобы ценный опыт не пропал зря, берусь рассказывать о результатах и неудачах читателям “Призыва”. Психологи говорят, что перед тем, как взяться за важное дело, надо четко представить конечный результат и те чувства, которые он у тебя вызывает. Так вот, к началу лета я хочу весить 50 килограмм и талию в 60 сантиметров (ну ладно, вернемся к реальности, хотя бы 75). Полагаю, что когда дойду до цели, главным чувством будет чувство голода – впрочем, посмотрим!

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