Вместо катка откроют кинотеатр

Прокат коньков закрыт, работы по расчистке и заливке льда прекращены, волонтеры ушли на каникулы. “Каток моей мечты” завершает очередной, ставший для него уже четвертым, сезон. Этой зимой, по данным управления по делам молодежи городской администрации, открытый каток в самом центре Владимира посетили более 40 тысяч жителей и гостей древней столицы. Теперь покататься в парке Пушкина можно будет только следующей зимой.

Впрочем “хозяева” ледового катка советуют любителям активного отдыха не унывать и предлагают альтернативу полезного времяпрепровождения. С наступлением тепла в областном центре возобновятся “Открытые кинопоказы”. Проект в этом году также отметит свое четырехлетие.

Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом быстро набирали популярность у владимирцев всех возрастов. И если летом 2013-го организаторы показали всего 4 фильма, то в прошломсезоне зрители смогли увидеть уже 17 российских кинокартин. Надувной экран разворачивали не только на привычном Никитском бульваре, но и у здания областной администрации, в молодежном сквере, а также в микрорайонах Юрьевец и Энергетик. В этом году “Открытые кинопоказы” обещают владимирцам новые сюрпризы. Владимирцы по-прежнему могут оставлять свои заявки на репертуар нового сезона в “столе заказов” в группе “ВКонтакте” https://vk.com/openmovie33.

Фото: https://vk.com/icelipki