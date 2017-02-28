Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

Нашим абонентам будет доступно для просмотра более шестидесяти каналов и четыреста сериалов, так как по акции можно подключать любое количество пакетов из списка. Бесплатный доступ на тридцать дней к «МегаФон.ТВ» получают все клиенты, кто в период с 20-го февраля по 2-е апреля подключит любой тариф из линейки «Всё включено».

В акции участвуют такие ТВ-пакеты, как «Наш футбол HD», «Детский НD», «Amedia premium HD», «Amediateka», «Русские сериалы» и другие.

Подробности об акции можно узнать на официальном сайте megafon.ru

Кстати, в новом минифильме про акцию сыграли актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Режиссером ролика стал Александр Котт, снявший такие отечественные хиты, как «Брестская крепость», «Елки 5», «Обратная сторона Луны». В минифильме рассказывается, как абоненты «МегаФона», подключив тариф «Все включено» теперь смогут смотреть «МегаФон.ТВ» и быстрее всех узнавать из телетрансляций о том, кто, кого, где и с каким счетом. А потом не могут отказать себе в удовольствии рассказывать об этом всем при каждом удобном и неудобном случае.