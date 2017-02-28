С мальчиком на эвакуаторе оказалось не всё так просто

Стали известны подробности нашумевшей истории эвакуации на штраф-стоянку автомобиля с ребёнком в салоне. Вчера около 11 часов дня в ходе будничного рейда по центральным улицам Владимира инспектора ГИБДД оформили эвакуацию нескольких автомобилей с 1-ой Никольской, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков. Среди них был и автомобиль «Опель-Корса», в салоне которого, как потом оказалось, находился 10-летний мальчик.

Машину загрузили на эвакуатор и в числе прочих увезли на штраф-стоянку в микрорайон Коммунар. Только там и выяснилось, что в салоне легковушки сидел ребенок.

Вопиющий случай, ведь по закону инспектора ГИБДД не имеют права эвакуировать машину, если в ней находятся люди. Руководство Госавтоинспекции обещало разобраться в ситуации. И вчера же выдало первую информацию: судя по ней, задние стекла машины были затонированы, а передние запотели – увидеть что-либо в салоне было весьма проблематично.

Мама, приехавшая «спасать» своего сына на штраф-стоянку, сообщила, что ребёнок утром заснул в салоне, и поэтому она вместе с подругой-водителем (у самой мамы и водительских прав-то нет) отошли от автомобиля на некоторое время по делам, не обратив внимания на запрещающие дорожные знаки.

Многим активно обсуждающим эту историю в социальных сетях, показалось странным – почему достаточно взрослый ребенок (по возрасту должен быть ученик 4-5 класса) дремал утром в машине и не учился в первый учебный день после каникул?

Сегодня ГИБДД дополнила информацию: мальчик, как выяснили блюстители дорожного порядка, совсем и не спал, а бодрствовал, и сначала решил затаиться от гаишников, а потом у него, якобы, возникло желание прокатиться на эвакуаторе.

Самое интересное, что машина была не заперта, так что мальчик вполне мог открыть дверь и выйти сам, покуда шла возня с эвакуатором. Что, в общем-то, он и сделал, но только когда приехал на штраф-стоянку.

Фото: https://i.ytimg.com/vi/tJEJ0uZ3fn0/maxresdefault.jpg