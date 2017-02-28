Владимирский тёзка известного джорнимера добыл победу кулаками

Представитель Владимирской области Карен Аветисян занял 1 место на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения.

Соревнования состоялись на минувшей неделе в Ногинске. Наш спортсмен занимается в Спортивной школе олимпийского резерва по боксу, – отмечает пресс-служба областной администрации .

В первенстве ЦФО приняло участие в более 140 боксеров из 14 регионов центральной России. Бои проводились в 13 весовых категориях: самая лёгкая – 46 кг, самая тяжёлая – свыше 80 кг. Теперь победители выступят на первенстве России в составе сборной ЦФО.

Кстати, наш юный боксер является полным тезкой другого известного мастера в этом виде спорта – Карена Аветисяна, выступающего на профессиональном уровне, начиная с 2006 года, в средней и второй средней весовых категориях. Он владел титулами чемпиона России (2011), чемпиона Азии по версии ВБС (2011), чемпиона СНГ (2013). Находясь в профессиональном боксе более десяти лет, стал одним из самых известных российских джорнименов*.

* Джорнимер – опытный, крепкий профессионал, всегда готовый принять вызов куда более сильного соперника, не заботясь о послужном списке

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