«Ростелеком» выступил партнером праздника «Широкая Масленица» во Владимире

26 февраля на Соборной площади во Владимире прошёл праздник «Широкая Масленица». Организаторами мероприятия выступили Управление по делам молодежи администрации г. Владимира, Детско-юношеский центр «Клуб» и «Ростелеком».

Компания организовала на Соборной площади Владимира развлекательную площадку с играми, конкурсами, угощениями и подарками. Каждый участник праздничного квеста получал призовой жетон, который можно было обменять на горячий блин с чаем. Самых эрудированных владимирцев, которые победили в викторине по мотивам масленичных гуляний, отметили памятными сувенирами от «Ростелекома».

На площадке также работали специалисты «Ростелекома», у которых все желающие могли получить консультации по всем вопросам, связанным с телеком услугами.

«Масленица – один из самых любимых праздников владимирцев, – отмечает директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин. – Наша компания традиционно поддерживает культурно-массовые мероприятия и городские праздники. Для нас очень важно не только дарить горожанам положительные эмоции, но и получать обратную связь от наших абонентов».

Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнерство.