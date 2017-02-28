Владимирские папы оценят школы

Сегодня в актовом зале управления образования мэрии Владимира соберутся те, для кого быть отцом – действительного главное дело жизни. Вечером там состоится первая общегородская конференция Совета отцов. – сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники обсудят ряд важных вопросов, в частности, создание Советов отцов в каждом образовательном учреждении города; проведение открытых мероприятий для повышения статуса отца; участие в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; оказание всесторонней помощи отцам-одиночкам; деятельное участие в независимой оценке качества образования в образовательных учреждениях Владимира.

Отметим, что городская общественная организация возникла вслед за областным Советом отцов и призвана, прежде всего, повысить роль главы семьи в общественной, экономической и культурной жизни нашего города, обеспечить равные права и возможности для участия представителей сильного пола в принятии решений на всех уровнях управления.

Совет объединяет людей, неравнодушных не только к будущему собственных детей, но и в целом подрастающего поколения. У них глобальные планы – навести чистоту в любимом городе, развивать детский спорт, поддерживать молодые таланты, научить детей быть умными, ответственными, самостоятельными людьми.

Фото: http://psgp.ru/assets/images/inoe/svetlana/sent/100.JPG