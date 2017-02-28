Реклама признана ненадлежащей

16 февраля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении редакции газеты «Покров смотрит в будущее» и ООО «Центр ЭКО».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», установило факт размещения в газете «Покров смотрит в будущее», выпуск № 48(663) от 09.12.2016г. на стр. 2 рекламного объявления следующего содержания: «Приглашаем к сотрудничеству женщин от 20 до 35 лет, имеющих собственного ребёнка стать суррогатной мамой. Оплата высокая. Телефон 8-902-888-94-63….», содержащего признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

В соответствии с частью 7 статьи 24 ФЗ «О рекламе», реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомиться с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В рассматриваемой рекламе отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний при использовании рекламируемых услуг и предупреждение о необходимости получения консультации специалиста перед их применением

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещенную в газете «Покров смотрит в будущее», выпуск № 48(663) от 09.12.2016г. на стр. 2 рекламного объявления следующего содержания: «Приглашаем к сотрудничеству женщин от 20 до 35 лет, имеющих собственного ребёнка стать суррогатной мамой. Оплата высокая. Телефон 8-902-888-94-63….», ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования ч. 7 ст.24 Федерального закона от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе».