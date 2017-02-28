20 февраля 2017 года состоялось очередное заседание Экспертно-консультативного совета участников топливно-энергетического комплекса при управлении Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (Совет ТЭК).

В его работе приняли участие представители региональных ресурсоснабжающих организаций – ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Газпром газораспределение Владимир», ОАО «ВКС», ПАО «Владимирэнергосбыт», ОАО «ВОЭК», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Владимирэнерго», МУП «Владимирводоканал», а также представители органов власти – департамента цен и тарифов и департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области.

Члены Совета ТЭК приняли активное участие в обсуждении вопросов, касающихся передачи в аренду муниципального имущества, предназначенного для водо- и теплоснабжения потребителей региона.

В частности, генеральный директор ПАО «Владимирэнергосбыт» Белозерских А.И. рассказал о проблеме, связанной с предоставлением гарантий платежа за поставленные энергоресурсы органами местного самоуправления и арендаторами муниципальных объектов водо- и теплоснабжения.

Еще одной темой для обсуждения стал порядок рассмотрения антимонопольным органом заявлений физических лиц, указывающих на нарушение ресурсоснабжающими организациями, в том числе субъектами естественных монополий, антимонопольного законодательства, правил технологического присоединения, правил недискриминационного доступа.

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России Шибаева Н.И. рассказала присутствующим какие заявления граждан рассматриваются антимонопольным органом в порядке, установленном Федеральным законом о защите конкуренции, а какие – Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

По итогам встречи члены Совета отметили значимость её проведения и подчеркнули важность их проведения в будущем.