Путь к славе начинается… с бабушки

Вещи в себе

Самые необходимые фотографу вещи — это эмпатия, здоровая психика и английский язык.

Ограничений нет. Вы говорите себе: вот если бы я был старше, или жил в столице, или у меня была бы хорошая камера — вот тогда бы я всем показал. Все это чушь. Многие известные российские фотографы живут и работают в глубинке: Вологде, Костроме, Котласе. Я сама — из Иркутска. Фотоаппарат — это тоже неважно. Снимают на полароид, на мобильный телефон — кстати, качество таких снимков растет. Важно только то, что у вас в голове.

Если вы не знаете, с чего начать — снимайте то, что вам близко. Снимайте хоть свою бабушку. Но не просто бабушку, а историю про бабушку: где она живет, что любит, чем занимается. Как минимум, вы сделаете что-то интересное собственным детям и внукам. Не считайте то, что происходит вокруг вас, неинтересным и незначительным. Как сказал Бродский, мы путешествуем не от звезды к звезде, а от подъезда к подъезду.

С каждой темой надо работать: исследовать ее, делать эскизы, разговаривать с людьми. На каждый удачный снимок приходятся сотни и тысячи неудачных. Но чем больше опыта — тем больше удач, тем понятнее становится, что и как ты должен рассказать. Но начиная какой-то проект, лучше сразу определиться, что вы хотите получить в итоге: выставку, фотокнигу, инсталляцию, просто хороший семейный альбом. И начинать сразу работать на эту форму.

Учиться и учиться

Свободное время, если оно у вас есть, надо тратить на то, чтобы учиться. Не обязательно поступать в фотошколу — можно ходить на лекции, семинары и мастер-классы, которые устраивают известные фотографы и фоторедакторы. Иногда они проводятся даже по скайпу. Читайте книги по фотографии, смотрите альбомы, фотокниги. Изучайте работы других фотографов. И практикуйтесь. Все это рано или поздно приведет к тому, что у вас появится собственный, узнаваемый стиль.

В мире каждый месяц проводятся сотни фотоконкурсов, участвуйте в них. Многие из них бесплатны. Посмотрите список на сайте вроде gophotoawards.com, определитесь с тем, для каких годится ваша тематика — и отправляйте работы. Смотрите снимки прошлогодних победителей — получите представление о том, какие истории ценятся. Если вы попадете в список лауреатов или тем более победителей – это будет ценная строчка в вашем резюме. Кроме того, победителям обычно оплачивают как минимум билет к месту награждения и гостиницу — плохо ли посмотреть мир. Как максимум, дают денежный приз.

Кстати, я не планировала участвовать в World Press Photo – над историей, которую я снимаю, мне работать еще минимум год. Но подруга убедила. Она говорила: ну давай, это бесплатно, что ты теряешь, давай же. И я сдалась. И заняла 2 место.

Очень ценная штука — портфолио-ревю, их часто проводят на фестивалях. В качестве ревьюеров выступают фотографы, фоторедакторы, кураторы выставочных центров и т. п. Каждый из них может дать вам ценный совет по поводу ваших работ. Но при этом важно помнить о вежливости: когда заходите, спросите: вы предпочтете посмотреть фотографии на бумаге или в ноутбуке? Мне сразу рассказать о том, что я делаю — или сначала вы посмотрите, а потом мы поговорим? Таким образом вы сразу расположите к себе человека, от которого может зависеть ваше будущее. Понятно, что напечатанные работы, ноутбук, флешку вы должны иметь с собой. И хорошо бы еще прилично одеться. Хотя бы в чистое.

Мелочей не бывает

Если вы сами не будете заявлять о себе — о вас никто не узнает. Поэтому важно участвовать в различных фототусовках, знакомиться там с людьми, обрастать связями. Хорошо тому, кто уже имеет много денег — он может нанять менеджера и тот будет продавать его фотографии. В противном случае приходится действовать самому. Да, это бизнес. Но такова наша жизнь. Если сидеть на жопе ровно, у вас не появится ничего — ни наград, ни денег, ни возможности поехать на север или посмотреть тюрьму.

Не пренебрегайте мелочами и пользуйтесь помощью других людей. Например, если я снимаю портреты – я всегда беру и героев разрешение использовать их изображение в моих творческих целях. В России это пока не распространено — но в остальном мире категорически необходимо. Если я пишу сопроводительные тексты к фотографиям, их проверяет корректор. Тексты на английском мне помогает переводить филолог. Одна случайная ошибка может испортить впечатление о тебе.

Единственное, что категорически нельзя делать — нельзя ломать себя, изменять себе. Если вы уверены в собственной правоте — доказывайте ее. Рано или поздно появятся те, чья точка зрения совпадет с вашей.

Фото автора и с сайта anosova.com