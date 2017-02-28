Синоптики пообещали аномально теплое начало весны

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России, первые дни весны будут теплее, чем в среднем многолетнем значении.

«Средняя температура предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на 8-10 градусов. Погода опередит календарь почти на месяц», — сообщили представители Гидрометцентра.

Отмечается, что средняя температура будет выше 0 градусов.

Уже завтра днем воздух в областном центре прогреется до 4 градусов тепла. Такая же дневная температура сохранится и 2 марта. В пятницу – на градус ниже, а в субботу и воскресенье прогнозируется от 0…4°.

В ночные часы температура сохранится на уровне 0–3 градусов тепла. На протяжении недели возможны небольшие осадки.

Фото: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru