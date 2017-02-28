Во Владимире открыты новые пункты продажи социальных проездных

Во Владимире открыты дополнительные пункты продажи месячных социальных проездных билетов. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на администрацию АО «Владимирпассажиртранс».

Теперь социальные проездные можно купить по следующим адресам: пр-т Ленина, 62а (конечная маршрута № 2,7 – ост. «1001 мелочь»); ул. Комиссарова, 28а (ост. МЖК «Мир» – конечная станция МЖК «Мир»); ул. Сурикова, 14б (конечная маршрута № 10 – ост. ул. Балакирева); ул. Добросельская, 194а (конечная маршрута № 1 – ост. театр «Разгуляй»); ул. Верхняя Дуброва, 46 (конечная маршрута № 1 – ост. ул. Фатьянова); Судогодское шоссе, 1 (ост. «Коммунар»); ул. Батурина, 14 (здание Центрального рынка).

Здесь реализуются с 20 по 2 число каждого месяцы. Пункты работают ежедневно с 9.00 до 17.00, выходной — воскресенье.

В Ново-Ямском переулке, 2а (ост. Руслан и Людмила) месячные социальные проездные билеты продаются с 20 по 5 число каждого месяца, с 8.00 до 13.00.

Телефон для справок: 34 – 41 – 44.

Фото: http://multonline.ru/ ?k=ГУП%20Мосгортранс%20 Льготные%20 проездные%20билеты