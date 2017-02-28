В Коврове полицейские обнаружили два наркопритона

В городе Коврове сотрудники полиции установили организаторов притонов для употребления наркотических средств,-сообщает сайт регионального УМВД.

По версии правоохранителей, 39-летний ковровчанин в течение года в своей квартире на улице Лопатина содержал притон для систематического немедицинского потребления наркотических средств. Наркозависимые граждане постоянно посещали квартиру. На поверхностях изъятых металлических мисок, рюмок, шприцах и лезвий были обнаружены следы синтетических наркотических средств.

Аналогичный факт был выявлен в квартире на улице Федорова. 32-летний местный житель, владея технологией изготовления наркотического средства, приглашал в свою квартиру наркозависимых граждан.

Мужчина содержал притон у себя дома, где систематически употреблял запрещенные вещества вместе с «гостями». В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли использованные шприцы и посуду.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Фото: http://www.izvestia29.ru/society/2014/04/11/9200.html