Чиновники отсудили у военных 26 домов

Согласно решению Арбитражного суда Владимирской области, в ведение ковровского муниципалитета передается часть недвижимости военного города в Коврове. Это так называемый микрорайон Ковров-8, расположенный на северо-восточной окраине города оружейников, возникший при бывшей ковровской дивизии, что ныне – 467-й окружной учебный центр Западного военного округа.

Длительное время город и Минобороны РФ делили данное имущество. И вот теперь горадминистрация наконец-то получает в муниципальную собственность сразу 26 многоквартирных жилых домов, большая часть из которых построены еще в прошлом веке и требуют ремонта. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что там помимо старых двухэтажных домов и советских панельных пятиэтажек имеется и большая новая многоэтажка.

Заодно мэрии переходит и ряд объектов коммунальной инфраструктуры – тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения, канализацию, теплопункт и центральный тепловой пункт. При этом два военных общежития, а также ряд ведомственных квартир в жилых домах пока останутся в ведении Минобороны на неопределенный срок.

Окончательно не решен вопрос разграничения земельных участков – того, который отходит городу под передаваемыми объектами ЖКХ, и остающегося у военного ведомства. Ковровская мэрия по данному поводу уже направила официальное предложение Министерству обороны, но последнее о своей позиции еще не сообщило.

Статус еще двух зданий военного городка – бывшего двухэтажного военторговского магазина и овощной базы также пока не определен.

Фото: https://pruzhany.net/uploads/posts/ 2011-01/1296247494_s7300390.jpg