«Ростелеком» обеспечил «Кванториум» высокоскоростным интернетом

«Ростелеком» организовал для детского технопарка «Кванториум-33» во Владимире канал связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с. Ранее «Ростелеком» обеспечивал прямое подключение регионального технопарка «Кванториум» к студии информационного агентства ТАСС и транслировал выступление Губернатора он-лайн.

Для организации Wi-Fi зон для сотрудников и посетителей «Кванториума», специалисты «Ростелекома» подключили помещения к волоконно-оптическим линиям связи. Беспроводной интернет доступен на скорости 10 Мбит/с. Воспользоваться им могут владельцы любых устройств, оснащенных модулем Wi-Fi, после авторизации в сети в соответствии с российским законодательством.

На церемонии открытия коллектив филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях был награжден благодарственным письмом от имени Губернатора Владимирской области за оказанное содействие в создании детского технопарка «Кварториум-33».

«Мы рады выступать партнером такого уникального для владимирской земли проекта, как «Кванториум». Убежден, что ребята, прошедшие школу технопарка, через несколько лет будут развивать науку и экономику региона. Среди них могут быть будущие талантливые ученые, инженеры, исследователи, эффективные руководители предприятий и нашей области, – отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановкой областях Павел Шатохин.

Детский технопарк “Кванториум” стал 36 в сети технопарков в стране. Гостем церемонии открытия стала Губернатор Светлана Орлова, руководители органов и структурных подразделений областной администрации, а также представители ведущих промышленных предприятий 33-го региона.

«Кванториум» создан на базе Владимирского института развития образования. В детском технопарке юные авторы при наставничестве молодых педагогов могут моделировать и запускать летательные аппараты, проводить исследования по экологии и генетике, осваивать на практике передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования. Пять направлений научно-технического творчества детей – «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум», «Робототехника» – были выбраны не случайно, а на основании изучения потребностей 33-го региона в кадрах для высокотехнологичного производства.