Желающих получить налоговую льготу призывают не скромничать

Физические лица платят транспортный, земельный налоги и налог на имущество. По этим трём видам налогов есть федеральные и региональные льготы, а также налоговые вычеты. Перечень льгот довольно большой, подробнее с ним можно ознакомиться здесь.

Несмотря на то, что налоговое ведомство и Росреестр имеют единую информационную базу об объектах недвижимости и их собственниках, всё равно льготы предоставляются по заявительному принципу. Хочешь получить послабление от родного государства – заяви о себе. В первую очередь, это касается новоиспеченных льготников, ставших таковыми в 2016 году.

Подать заявление и документы можно в любой налоговый орган по своему выбору. «Продвинутые пользователи» могут сделать это через интернет, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Главное, заявить свои претензии на льготы в срок до 1 апреля текущего года.

Кстати, многие из тех, кто так и не дождался налоговых уведомлений по почте и не заплатил по счетам до 1 декабря прошлого года, в феврале получили требование об уплате задолженности. По данным УФНС Владимирской области, собственники задолжали по имущественным налогам за 2015 год около 700 млн рублей.

А не получили налоговых квитков тысячи жителей нашей области. На это есть две причины: наличие личного электронного кабинета позволяет налоговой не высылать бумажную версию платежки, а также сбой в работе почтовой службы, у которой, как сообщают налоговики, «затерялось» и не дошло до адресата множество писем.

– У нас квартира оформлена на трёх членов семьи: одного взрослого и двух детей. На младшего сына квиток так и не пришёл, а все остальные получили их как положено – в ноябре прошлого года. То ли почтальон затеряла одно письмо, то ли налоговая решила сэкономить на бумаге, – рассказал о своей ситуации один из наших коллег по «Призыву».

Хороший пример слаженной работы продемонстрировали власти Меленковского района и налоговая инспекция № 4. В связи с многочисленными обращениями граждан всем, кто не получил квитки, обещали доставить их в феврале-марте текущего года. И уже исполняют обещанное.

А для тех, у кого всё ещё есть вопросы к ФНС – телефон контакт-центра налоговой службы – 8-800-222-2222