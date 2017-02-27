Смычка аграриев с мусорщиками нанесла ущерб заводчанам

На этот раз Алексею Мельникову вменяется в вину растрата вверенного имущества в особо крупном размере. Сотрудники регионального УФСБ и Следственного управления СК РФ по Владимирской области проверили законность сделки, совершённой более пяти лет назад. В октябре 2011 года, поясняет следствие, Алексей Мельников заключил договор купли-продажи с ООО «Сельскохозяйственная компания Вышка», единственным учредителем и генеральным директором которого является его сын Петр Мельников.

Аграрное предприятие приобрело 40 процентов уставного капитала ООО «СпецТехАвто» (чей профиль – уборка территории и вывоз мусора), входящего в комплекс ОАО «Завод Автоприбор». Договор нотариально заверили, в том числе положение о якобы произведенной оплате покупки на сумму более 20 миллионов рублей.

Однако проведенная по постановлению следователя по особо важным делам следственного управления СК России судебная экономическая экспертиза позволила правоохранителям сделать вывод, что оплата договора не производилась. По этим и иным основаниям судом договор признан недействительным.

Таким образом, делает вывод следствие, Алексей Мельников заключил фиктивный договор с подконтрольной фирмой сына, безвозмездно произвел отчуждение имущества вверенного завода, чем причинил предприятию ущерб в размере более 20 миллионов рублей.

По ранее возбужденным и настоящему уголовным делам в отношении Мельникова о злоупотреблении должностными полномочиями, преднамеренном банкротстве ОАО «Завод Автоприбор», растрате имущества завода, неуплате налогов, мошенничестве общий размер причиненного ущерба следствием оценивается в размере более 220 миллионов рублей.

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