Регион-33 будет сотрудничать с Архангельской и Нижегородской областями

Сегодня делегация Владимирской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», –сообщает пресс-служба Белого дома.

Это мероприятие проводится при участии председателя правительства Дмитрия Медведева. В Сочи традиционно собираются руководители федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав регионов страны, ведущих экспертов и представителей СМИ.

На дискуссионных площадках форума обсуждаются актуальные вопросы развития экономического потенциала России, а также взаимодействия и укрепления связей между представителями бизнеса, политических кругов, экспертного и медиа-сообщества.

В рамках форума губернатор Светлана Орлова примет участие в панельной сессии «Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах».

Также запланировано подписание двух соглашений о сотрудничестве между Белым домом и правительствами Архангельской и Нижегородской областей. Регионы будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.

Фото: http://predgorie-online.ru